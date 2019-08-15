Полиция рассказала как инсценировали убийство женщин для поиска заказчика

Правоохранители провели спецоперацию по инсценировке убийства двух женщин из Броваров Киевской области, чтобы выйти на группу заказчиков преступления.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве, задержали четырех подозреваемых в организации заказного убийства двух женщин, жизнь которых оценили в 50 тысяч долларов США. Спецоперация закончилась удачно - мать и дочь остались живы.

"Заказчиком оказался бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода. Преследуя полезную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре с уже своей третьей женой, заказал и проплатил убийство (50 тысяч долларов США)", - сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Группу злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По месту жительства и пребывания проведены санкционированные обыски, во время которых, как указано, обнаружено и изъято: сим-карты операторов мобильной связи и мобильные телефоны, банковские карты, часть денежных средств, которыми рассчитывались за совершение заказного убийства.