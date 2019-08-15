Пропавшие в Киевской области женщина вместе с дочерью стали жертвами заказного убийства

В субботу, 17 августа, по пути из Броваров в Киев исчезли две женщины — Надежда Головач 53 лет, и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская, как оказалось позже — обеих женщин должны были убить по заказу.

Как рассказала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, убийство двух женщин, которые два дня назад пропали под Киевом, раскрыто. Подозреваемые в убийстве задержаны.

По мнению прокуратуры. главным заказчиком убийства стал бывший муж старшей женщины, который спорил в суде с Надеждой Головач за имущество после развода.

Как отметила пресс-секретарь генпрокурора, бывший муж Головач действовал в сговоре с его нынешней женой.

«Заказал и оплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства. Жизнь двух человек заказчики оценили в 50 тысяч долларов», — заявила Сарган.

Правоохранители задержали четырех подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства. Их ждет избрания меры пресечения.