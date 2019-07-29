Под Львовом протестующие блокируют трассу Киев - Чоп

Сегодня в 9:30 грузовые перевозчики на трассе Киев - Чоп перекрыли трассу в селе Запытов Львовской области.

Около 70-ти перевозчиков жалуются на проблему с выдачей разрешений на выезд грузовиками за границу.

Акцию протеста устроили традиционным методом - пикетчики ходят по пешеходному переходу, тем самым блокируя движение транспорта на международной трассе.

Ранее к подобному методу протеста прибегли перевозчики в Волынской области, где по аналогичной причине (проблемы с выдачей разрешений) перекрывали трассу Киев-Ковель-Яготин.