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На Волыни протестующие заблокировали трассу Киев-Ковель-Ягодин

Сегодня, 14:28 citynews.net.ua | Напечатать

 

На 446 км трассы М-07 (Киев-Ковель-Ягодин), вблизи с. Люблинец, а также на въезде и выезде из Ковеля протестуют водители дальнобойщики: они непрерывно ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, ограничивая при этом движение транспорта в обоих направлениях.

Как сообщает пресс-служба полиции,  цель акции - восстановление выдачи разрешений для перевозки грузов.

Количество участников - ориентировочно 50 человек: они пропускают только маршрутные транспортные средства, автобусы, автомобили с детьми и беременными и спецтранспорт.

Предварительно известно, что участники акции сообщили в органы власти о своем мероприятии.

Патрульная полиция регулирует движение транспорта. Руководство ведет переговоры с протестующими.


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