В Луганской области российская артиллерия обстреляла школу где находилось 30 учеников - ФОТО обстрелов

Сегодня российской артиллерией в 10:25 была обстреляна школа в селе Врубовка (ул. Школьная, 5). На момент обстрела в школе находились 30 учеников и 14 преподавателей.

Пока дети находятся в безопасном месте, – сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Также, как мы сообщали ранее, российские террористы обстреляли из минометов детский сад в Кондрашевской Новой.

При этом, российские боевики в своих СМИ передают совершенно противоположную, лживую информацию: якобы со стороны Украины обстрелян детский сад на неподконтрольной территории. Им безразлично, что могли пострадать дети. А информацию о расположении села в Кондрашевской Новой можно элементарно посмотреть на карте и убедиться что она расположена на подконтрольной Украине территории.

Во время обстрела повреждения получила и коммунальная инфраструктура – ​​половина Станицы Луганской осталась без электропитания, во Врубовке поврежден газопровод, что привело к отсутствию газоснабжения в многоэтажках и частных домах.