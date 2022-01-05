Обстрел Станицы Луганской - снаряд попала в детский садик

Фото: Дмитрий Воротынцев

Российские боевики второй день подряд обстреливают Луганскую область из минометов и артиллерии.

16 и 17 февраля российские террористы усилили обстрелы населенных пунктов Луганской области с применением запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов.

Сегодня утром во время минометного обстрела Станицы Луганской мина попала в детский сад в Кондрашевской Новой (окраина поселка). Повреждения видно на фото.

По уточненным данным в детский садик попал артиллерийский снаряд калибром 122 мм.

Также сегодня российские боевики обстреливают из минометов поселок Старый Айдар.

Поселок Причепиловка российские боевики обстреляли рано утром из артиллерии 122 калибра.

Вчера, 16 февраля, российские боевики обстреляли Станицу Луганскую и Новозвановку из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лобачево оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.

Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Сизого и Катериновки, где российские террористы вели обстрел из из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области боевики обстреляли Луганское из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.