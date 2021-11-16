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В Луганской области выявлено 187 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:50 citynews.net.ua | Напечатать

За 6 декабря в Луганской области лабораторно подтверждено 187 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 15 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 58031 случаев COVID-19. Умерли от осложнений 2055 человек.

Как мы сообщали ранее, с сегодняшнего дня Луганская область вышла из «красной» зоны карантинных ограничений. Также МОЗ изменил правила карантина для «желтой» зоны.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 8655 случаев коронавируса. Умерли от осложнений — 467 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве — 1270, Полтавской — 716, Донецкой — 689, Черкасской — 624, Киевской — 575 областях.

Смертей от осложнений коронавируса больше всего зарегистрировали в Запорожской — 44, Полтавской — 37, Донецкой — 34 областях, городе Киев — 30 и Сумской области — 25.

Всего в Украине переболели этим штаммом коронавируса 3 510 610 человек, умерли — 88 986 пациентов.


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