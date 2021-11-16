В Луганской области отменили «красную» зону карантинных ограничений с 7 декабря

С 7 декабря в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях и Киеве отменяются ограничения «красного» уровня эпидемической опасности.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоявшемся под председательством Министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по поручению Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Показатели заболеваемости и госпитализации в восьми регионах и столице свидетельствуют об определенной стабилизации ситуации с COVID-19. Это позволяет отменить здесь «красный» уровень эпидемической опасности. Я очень надеюсь, что ослабление карантинных ограничений не отразится на темпах вакцинации. Вакцинальную кампанию надо усиливать, ведь пандемия не отступает. Следовательно, мы должны защитить себя и близких», — отметил Алексей Чернышов.

В то же время в «красной» карантинной зоне продолжат находиться Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черниговская, Черкасская области.

Как мы сообщали ранее, 30 ноября Кабмин внес изменения в Постановление №1236, которые начали действовать с 6 декабря 2021 года, определяющие изменения в условия карантина.