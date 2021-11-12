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С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила

Вчера, 22:33 citynews.net.ua | Напечатать

С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. Какие документы нужны и какие правила следует придерживаться для посещения общественных заведений, театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц.

Условия работы и посещения общественных заведений на желтом уровне?

Согласно изменениям, на желтом уровне могут работать только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Посещать такие учреждения можно только людям, которые также получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Подчеркиваем, раньше заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм.

С 6 декабря такая опциональность не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Отличаются ли условия работы и посещение общественных учреждений на желтом и красном уровнях?

Да, отличаются. Основное отличие состоит в использовании документов о получении прививки. Если на желтом уровне эпиднебезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины (желтый COVID-сертификат или справку 063-О), на красном – только документ о получении полного курса вакцинации (зеленый COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).

Негативный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпиднебезопасности.

Важно, что с 6 декабря 2021 года срок действия желтого COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней. Это означает, что на 31 день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 не будет валидным.

Минздрав призывает каждого не медлить с получением второй прививки. Минимальные интервалы каждой из представленных в Украине вакцин позволяют сделать вторую дозу через 30 дней и получить зеленый COVID-сертификат.


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