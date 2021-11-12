Российские боевики обстреливают Станицу Луганскую из артиллерии - Кондрашевская без света

Российские боевики обстреливают Станицу Луганскую из артиллерии - Кондрашевская без светаВчера, 16:11
Сегодня, 3 декабря 2021 года, российские боевики вновь обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии и тяжелых минометов.
Как сообщают местные жители, обстрел начался примерно в 15:15.
Обстрел российские боевики повторили примерно в том-же районе что и несколько дней назад.
Сейчас уже обесточен район железнодорожной станции Кондрашевская Новая.
Как мы сообщали ранее, 29 ноября российские боевики впервые за несколько лет обстреляли из артиллерии окраину Станицы Луганской.
В результате обстрела получил ранение работник железнодорожного депо, а также остались без электроэнергии 1200 домов в Станично-Луганском районе.