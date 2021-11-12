Российские боевики обстреливают Станицу Луганскую из артиллерии - взрывы в железнодорожном депо

Сегодня около 15:00 российские боевики начали обстрел из артиллерии по Станице Луганской.

Как сообщают местные жители, обстрел сосредоточен в районе железнодорожной станции Кондрашевская Новая.

Пока известно, что несколько снарядов разорвались на территории железнодорожного депо на окраине населенного пункта.

Артиллерийская канонада слышна в оккупированном Луганске на восточных кварталах.

Обстрел из артиллерийских орудий населенных пунктов является очередным нарушением российскими террористами мирных договоренностей и уголовным преступлением согласно международному праву.