Российские боевики обстреливают Станицу Луганскую из артиллерии - взрывы в железнодорожном депо

Российские боевики обстреливают Станицу Луганскую из артиллерии - взрывы в железнодорожном депоВчера, 16:06
Сегодня около 15:00 российские боевики начали обстрел из артиллерии по Станице Луганской.
Как сообщают местные жители, обстрел сосредоточен в районе железнодорожной станции Кондрашевская Новая.
Пока известно, что несколько снарядов разорвались на территории железнодорожного депо на окраине населенного пункта.
Артиллерийская канонада слышна в оккупированном Луганске на восточных кварталах.
Обстрел из артиллерийских орудий населенных пунктов является очередным нарушением российскими террористами мирных договоренностей и уголовным преступлением согласно международному праву.