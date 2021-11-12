Российские боевики выпустили из артиллерии 47 снарядов по Станице Луганской - 2 раненых

Российские боевики выпустили из артиллерии 47 артснарядов калибра 122 мм по Станице Луганской и 39 - из тяжелых минометов по Старому Айдару. Два человека получили ранения

Вчера российскими оккупационными войсками совершен артиллерийский обстрел Станично-Луганской громады. Свои орудия российские террористы разместили в жилом секторе окраин Луганска - Зеленой Роще, Красном Яру и Вергунке.

«В общей сложности боевиками было выпущено примерно 47 артиллерийских снарядов по Станице Луганской. К сожалению, жители области за эти годы уже привыкли к таким ситуациям. Однако, когда противоположная сторона обещает придерживаться мира, к чему стремимся все мы, люди этому верят. Но эти международные договоренности самими боевиками постоянно нарушаются. И мирные жители стали страдать все чаще. Только вчера у нас двое раненых, один из которых – работник железной дороги Новокондрашевской станции, который получил минно-взрывную травму и колотую травму головы. Оба пострадавших госпитализированы», – отметил председатель областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Кроме того, в результате обстрелов российскими оккупационными войсками повреждено здание Новокондрашевской станции регионального филиала «Донецкая железная дорога» АО «Укрзализныця».

Из-за попадания в электротрансформатор без света остались 1138 абонентов Станицы Луганской и Малиновой. Ремонтные работы продолжаются.

Также российские террористы вчера обстреляли из тяжелых минометов населенный пункт Старый Айдар, что расположен рядом с городом Счастье.

В Штабе ООС сообщили что украинские военные открывали огонь на подавление российских артиллерийских позиций.