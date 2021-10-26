» » В Рубежном задержали подозреваемого в убийстве полицейского

В Рубежном задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Сегодня, 18:30 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве патрульного полицейского.
Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту умышленного убийства, будут осуществляться представителями Государственного бюро расследований.
Под процессуальным руководством прокуратуры следователи, оперативники, сотрудники внутренней безопасности и представители спецподразделений в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления.
Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, по решению прокуратуры досудебное расследование по уголовному производству будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Как мы сообщали ранее, сегодня в Рубежном был найдем убитым полицейский, охранявший одно из зданий используемых полицией. Также с места убийства пропало табельное оружие.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:30

В Рубежном задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Сегодня, 17:35

На деньги ООН в Станице Луганской открыли еще один ЦНАП

Сегодня, 16:51

СБУ: На деньги России антивакцинаторы готовили захват власти

Сегодня, 16:44

Европейский суд на два месяца отложил рассмотрение дела о нарушении прав человека на оккупированном Россией Донбассе

Сегодня, 13:18

В Рубежном убили патрульного и похитили его табельное оружие

Сегодня, 11:19

Луганскую область посетит Предстоятель Православной Церкви Украины Эпифаний

Сегодня, 11:07

Украинские средства РЭБ сбили российский «Орлан-10»

Сегодня, 11:04

Путин решил приравнять товары из оккупированных Луганска и Донецка к российским

Сегодня, 10:10

В Луганской области 25 смертей от коронавируса и 337 заболевших

Сегодня, 10:01

Российские боевики обстреляли Золотое, Попасную и Новозвановку из гранатометов

Вчера, 20:31

Зеленский пообещал по 1000 гривень всем вакцинированным от COVID-19

Вчера, 20:27

Луганская область может перейти из «красной» сразу в «желтую» зону карантинных ограничений

Новости Украины:

Сегодня, 18:52

В Киеве планируют увеличить плату за проезд до 12 и 22 гривень

Сегодня, 16:05

Самые узнаваемые бренды самокатов

Вчера, 17:41

В акватории Днепро-Бугского лимана произошел разлив подсолнечного масла: инспекторы отобрали пробы воды

12-11-2021, 14:24

Как работает антифриз: особенности

9-11-2021, 11:58

В Киевской администрации отстранили от работы 7 работников, невакцинированных против COVID-19

2-11-2021, 17:00

Особенности тротуарной плитки под старину

2-11-2021, 15:20

НАБУ объявило одесского миллиардера Галантерника в розыск

2-11-2021, 14:35

Харьковcкая городская избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра. ОПОРА заявила о нарушениях

1-11-2021, 13:51

С 1 ноября в Киеве максимальная скорость на дорогах ограничена 50 км в час

28-10-2021, 18:19

В Киеве с 1 ноября транспорт только для вакцинированных или с ПЦР-тестом

26-10-2021, 14:52

В США пройдет выставка украинского искусства Painting in Excess

26-10-2021, 13:52

Апелляционный суд Амстердама принял по «скифскому золоту» в пользу Украины

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

В Рубежном задержали подозреваемого в убийстве полицейского » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня