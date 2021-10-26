В Рубежном задержали подозреваемого в убийстве полицейского

В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве патрульного полицейского.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту умышленного убийства, будут осуществляться представителями Государственного бюро расследований.

Под процессуальным руководством прокуратуры следователи, оперативники, сотрудники внутренней безопасности и представители спецподразделений в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления.

Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, по решению прокуратуры досудебное расследование по уголовному производству будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Как мы сообщали ранее, сегодня в Рубежном был найдем убитым полицейский, охранявший одно из зданий используемых полицией. Также с места убийства пропало табельное оружие.