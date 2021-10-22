В Рубежном убили патрульного и похитили его табельное оружие

В городе Рубежное в Луганской области во время дежурства по охране административного здания был убит полицейский и похищено табельное оружие.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

16 ноября в городе Рубежное, Луганской области, на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного - пистолет Форт-17 - отсутствует.

По неофициальной информации, убийство произошло около одной из школ города.

Как уточнили в полиции, погибший - 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов, работал в команде патрульной полиции Луганской области с 2017 году и с честью выполнял служебные обязанности.

На место происшествия прибыли работники Государственного бюро расследований, следственно-оперативная группа Национальной полиции, сотрудники патрульной полиции и внутренней безопасности.

В городе начали полицейскую операцию по обнаружению и задержанию убийцы.