Алексея Резникова назначили министром обороны Украины

Верховная Рада поддержала назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны Украины.

Такое решение поддержали на заседании Верховной Рады 273 народных депутата.

С трибуны парламента также выступал президент Владимир Зеленский, призвавший поддержать кандидатуру Резникова и назначить его министром обороны.

Президент добавил, что министр обороны должен пользоваться авторитетом среди военнослужащих.

По словам Резникова, сильная армия – это весомый аргумент в ходе переговоров с оккупантами. Он отметил, что очень знает это, поскольку несколько лет вел переговоры с оккупантами в ТКГ.

Как мы сообщали ранее, вчера Верховная Рада уволила Андрея Тарана с должности Министра обороны Украины. Также был уволен Алексей Резников с должности Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий и должности вице-премьера.