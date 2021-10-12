Алексея Резникова назначили министром обороны Украины

Алексея Резникова назначили министром обороны УкраиныСегодня, 11:18
Верховная Рада поддержала назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны Украины.
Такое решение поддержали на заседании Верховной Рады 273 народных депутата.
С трибуны парламента также выступал президент Владимир Зеленский, призвавший поддержать кандидатуру Резникова и назначить его министром обороны.
Президент добавил, что министр обороны должен пользоваться авторитетом среди военнослужащих.
По словам Резникова, сильная армия – это весомый аргумент в ходе переговоров с оккупантами. Он отметил, что очень знает это, поскольку несколько лет вел переговоры с оккупантами в ТКГ.
Как мы сообщали ранее, вчера Верховная Рада уволила Андрея Тарана с должности Министра обороны Украины. Также был уволен Алексей Резников с должности Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий и должности вице-премьера.