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Верховная Рада уволила 5 министров

Вчера, 14:16 citynews.net.ua | Напечатать

В Верховной Раде начали претворять в жизнь анонсированные Арахмией кадровые изменения в Кабмине.

Сегодня народные депутаты уволили министра Обороны Андрея Тарана. Такое решение народные депутаты поддержали 341 голосом.

Часом ранее Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Такое решение народные депутаты поддержали 329 голосами.

Резников занимал эту должность с 4 марта 2020 года. 1 ноября он написал заявление об отставке. В Офисе Зеленского планируют назначить Резникова на пост Министра обороны Украины вместо уволенного Тарана.

Лишился сегодня должности и первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко. Его увольнение народные депутаты поддержали 320 голосами.

На этой должности Любченко проработал пять месяцев. Накануне он написал заявление об отставке.

Ожидается, что министром экономики вместо Любченко станет заместительница главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Верховная Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

За соответствующее решение проголосовали 322 народных депутата на заседании в среду.

Абрамовский занимал должность министра экологии с 19 июня 2020 года. 19 октября стало известно, что он написал заявление об отставке.

Также Верховная Рада приняла отставку Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по его заявлению.


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