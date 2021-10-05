Боевики обстреляли жилые дома в Трехизбенке из артиллерии - фото

Сегодня 27 октября 2021 в 16:20 российские террористы обстреляли жилые дома в селе Трехизбенка, что в Щастинском районе. Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию большого калибра.

Как сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов.

В результате обстрела возникли очаги пожара, которые, к счастью, были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы.

Жертв посреди мирного населения нет.

Это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки со стороны российско-оккупационных войск за последние месяцы.

8 сентября 2021 года боевики применили артиллерию калибров 120 и 122 мм. В сторону домов жильцов выпущено 30 снарядов, 5 из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажки и частные дома.