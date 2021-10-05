» » Боевики обстреляли жилые дома в Трехизбенке из артиллерии - фото

Боевики обстреляли жилые дома в Трехизбенке из артиллерии - фото

Вчера, 21:36 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня 27 октября 2021 в 16:20 российские террористы обстреляли жилые дома в селе Трехизбенка, что в Щастинском районе. Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию большого калибра.
Как сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов.

В результате обстрела возникли очаги пожара, которые, к счастью, были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы.

Жертв посреди мирного населения нет.

  

Это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки со стороны российско-оккупационных войск за последние месяцы.

8 сентября 2021 года боевики применили артиллерию калибров 120 и 122 мм. В сторону домов жильцов выпущено 30 снарядов, 5 из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажки и частные дома.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:54

В Луганской области 656 новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:41

Налоговая скидка за обучение: Как воспользоваться в Украине

Вчера, 21:36

Боевики обстреляли жилые дома в Трехизбенке из артиллерии - фото

Вчера, 16:09

В Брюсселе открылась выставка об украинских женщинах-ученых «Наука – это она»

Вчера, 16:02

В Лисичанске полиция разыскивает свидетелей ДТП со смертельным исходом

Вчера, 11:05

С 30 октября Луганская область переходит в «красную» зону карантинных ограничений

Вчера, 11:00

Украинская армия использовала беспилотник для уничтожения российской артиллерии на Донбассе

Вчера, 10:08

В Луганской области 29 умерших от коронавируса за сутки

Вчера, 10:03

В Луганской области Крымское и Новозвановку российские боевики обстреливали из артиллерии

26-10-2021, 15:54

Оставшиеся без поставщика газа жители Луганской области получат топливо по 7,96 грн за кубометр

26-10-2021, 13:52

Апелляционный суд Амстердама принял по «скифскому золоту» в пользу Украины

26-10-2021, 13:37

Франция выделила 70 миллионов евро на реконструкцию Попаснянского водоканала

Новости Украины:

26-10-2021, 14:52

В США пройдет выставка украинского искусства Painting in Excess

26-10-2021, 13:52

Апелляционный суд Амстердама принял по «скифскому золоту» в пользу Украины

23-10-2021, 12:20

Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина со вторника.

22-10-2021, 12:39

Надежда Савченко с сестрой попались на использовании поддельных COVID-сертификатов

18-10-2021, 09:37

Прибрати сміття після ремонту в хрущовці або під час капітального будівництва особняка тепер легко

13-10-2021, 10:23

Нафтогаз предложил бюджетным организациям газ по 16,8 гривень за кубометр

12-10-2021, 18:01

В трех областях Украины бюджетные организации без отопления - готовятся объявлять режим ЧС

12-10-2021, 09:35

В Каролино-Бугазе ТИК завершила очередной этап подготовки к повторным выборам 31 октября

8-10-2021, 09:32

В Харькове школьников отправят на каникулы уже с 18 октября

8-10-2021, 08:43

Нардеп Антон Поляков обнаружен мертвым в киевском такси

6-10-2021, 13:20

Труханову и чиновникам в Одессе объявлено подозрение в хищениях на 500 млн гривень

5-10-2021, 15:39

С 5 октября в Киеве в ЦНАП можно будет попасть только с COVID-сертификатом или негативным тестом

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

Боевики обстреляли жилые дома в Трехизбенке из артиллерии - фото » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня