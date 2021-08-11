» » Российская армия из артиллерии била прямой наводкой по жилым домам в Трехизбенке и Кряковке - фото

Российская армия из артиллерии била прямой наводкой по жилым домам в Трехизбенке и Кряковке - фото

Сегодня, 14:21 citynews.net.ua | Напечатать

Российско-оккупационные войска вновь обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения в Луганской области. Больше всего вчера от «братского народа» пострадали мирные жители села Трехизбенка.

Вечером 8 сентября 2021 российские террористы совершили обстрел из оккупированного поселка Смелое в сторону жилых домов на окраине Трехизбенки, что в Счастьенской громаде.

Российские террористы били по жилым домам из запрещенной минскими договоренностями артиллерии различных калибров 120 и 122 мм. В сторону домов жителей Трехизбенка было выпущено 30 снарядов, 5 из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажка и частные дома. В результате обстрела загорелся двухэтажный дом, но возгорание, к счастью, быстро ликвидировали силами работников ДСНС и лесничества.

Люди напуганы и находятся в шоке. Еще и потому, что до наступления холодов жилье восстановить невозможно. В настоящее время проводится обследование с целью оценки ущерба, решается вопрос отселения пострадавших семей.

Также в результате обстрела контужены шесть украинских военных, которым после обследования врачами военно-медицинского госпиталя и установлен предварительный диагноз - акубаротравма.

Для детального обследования и установления окончательного диагноза получивших травмы военнослужащих направили в ВМКЦ Северного региона в Харьков.

 

   


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:48

В районе Орехово из-за ДТП перекинулся и сгорел автомобиль

Сегодня, 15:10

В Луганской области подтверждено 150 новых случаев COVID-19

Сегодня, 14:46

В Луганской области готовят закрытие шахты шахты «Золотое»

Сегодня, 14:21

Российская армия из артиллерии била прямой наводкой по жилым домам в Трехизбенке и Кряковке - фото

Сегодня, 13:04

Укрпочта выпустила почтовые марки с женщинами-учеными «Наука - це вона»

Сегодня, 12:35

Из-за обстрела со стороны российских террористов Укрзализниця ограничила движение поездов в Донецкой области

Вчера, 16:03

В Луганской области задокументировано очередное преступление российских оккупантов против человечности

Вчера, 15:37

В Счастье купят 10 квартир для переселенцев

Вчера, 15:25

В Северодонецке «Фестиваль думок 2021» собрал почти 3000 участников и участниц

Вчера, 14:51

Жители Белокуракинской и Новопсковской громад могут получить гранты от МОМ до 8000 долларов

Вчера, 14:47

Украина призвала мир не признавать выборы в Госдуму РФ из-за участия жителей оккупированных Донбасса и Крыма

Вчера, 13:59

Школьников Луганской области приглашают присоединяться к Всемирному дню уборки

Новости Украины:

Сегодня, 13:04

Укрпочта выпустила почтовые марки с женщинами-учеными «Наука - це вона»

Вчера, 12:12

В Одесской области горела база отдыха с туристами

2-09-2021, 14:22

Лето 2021 года в Киеве было одно из самых жарких за 140 лет

1-09-2021, 13:43

Добыча мела в Ровенской области нанесла окружающей среде ущерб почти 45 млн гривень

30-08-2021, 14:21

Black sea music fest: В Одессе стартовал фестиваль классической музыки

27-08-2021, 14:21

Возобновлено железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом

27-08-2021, 13:31

Какую резину выбрать для авто?

19-08-2021, 11:53

Где в Одессе сделать прививку от COVID-19: Адреса и телефоны

17-08-2021, 11:58

В Одессе 42 ребенка заразились COVID-19 в оздоровительном центре

16-08-2021, 15:12

В Одесском порту правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина на 10 млн долларов США

16-08-2021, 13:16

В Киеве прокуратура обыскивает РДА Печерского района и дома чиновников из-за хищения 500 тысяч гривень

11-08-2021, 12:16

600 тысяч долларов за должность главы ОГА — в Николаевской области задержали «продавцов»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

Российская армия из артиллерии била прямой наводкой по жилым домам в Трехизбенке и Кряковке - фото » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня