Российская армия из артиллерии била прямой наводкой по жилым домам в Трехизбенке и Кряковке - фото

Российско-оккупационные войска вновь обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения в Луганской области. Больше всего вчера от «братского народа» пострадали мирные жители села Трехизбенка.

Вечером 8 сентября 2021 российские террористы совершили обстрел из оккупированного поселка Смелое в сторону жилых домов на окраине Трехизбенки, что в Счастьенской громаде.

Российские террористы били по жилым домам из запрещенной минскими договоренностями артиллерии различных калибров 120 и 122 мм. В сторону домов жителей Трехизбенка было выпущено 30 снарядов, 5 из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажка и частные дома. В результате обстрела загорелся двухэтажный дом, но возгорание, к счастью, быстро ликвидировали силами работников ДСНС и лесничества.

Люди напуганы и находятся в шоке. Еще и потому, что до наступления холодов жилье восстановить невозможно. В настоящее время проводится обследование с целью оценки ущерба, решается вопрос отселения пострадавших семей.

Также в результате обстрела контужены шесть украинских военных, которым после обследования врачами военно-медицинского госпиталя и установлен предварительный диагноз - акубаротравма.

Для детального обследования и установления окончательного диагноза получивших травмы военнослужащих направили в ВМКЦ Северного региона в Харьков.