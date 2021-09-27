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Франция выделила 70 миллионов евро на реконструкцию Попаснянского водоканала

Сегодня, 13:37 citynews.net.ua | Напечатать

Франция выделила 70 миллионов евро на реконструкцию водоканала Попаснянской громады: реконструкцию планируется начать весной 2022 года. Об этом в своем Facebook сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его информации, реконструкция позволит не только повысить качество водоснабжения населения, но и через 5-7 лет после завершения реконструкции якобы сделает предприятие рентабельным.

«На реконструкцию Франция выделила 70 млн евро кредита на льготных условиях. Работать над модернизацией водоканала будут профильные французские компании, а условия кредита содержат льготный период в 15 лет», — говорится в сообщении.

Договор о предоставлении кредита на реконструкцию Попаснянского водоканала был ратифицирован 1 июля 2021 года.

Согласно условиям договора кредит в 70 млн евро предоставляется на срок в 40 лет, включая льготный период 15 лет, процентная ставка составляет 0,0092% годовых.

После завершения проекта более 1 млн человек получат качественную питьевую воду для населения и предприятий на подконтрольной Правительству территории Украины - города Попасная, Горское, Золотое, а также Станица Луганская, Нижнее, Тошковка, Врубовка, Малорязанцево, Волчеяровка, Новотошковское, поселки Расцвет, Лоскутовка, Подлесное, Устиновка, Верхняя Ольховая, Нижняя Ольховая, Плотина, Нижнетеплое, Артема, Боброво, Золотаревка.


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