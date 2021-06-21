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Рада ратифицировала договор между Украиной и Францией о кредите на реконструкцию Попаснянского водоканала

Вчера, 23:09 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада Украины сегодня, 1 июля, ратифицировала Рамочный договор между Правительством Украины и Правительством Французской Республики о поддержке финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области.

Речь идет о привлечении от правительства Франции кредитных средств в размере 70 млн евро для восстановления и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в Попаснянском районе Луганской области, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Согласно условиям договора кредит в 70 млн евро предоставляется на срок в 40 лет, включая льготный период 15 лет, процентная ставка составляет 0,0092% годовых.

После завершения проекта более 1 млн человек получат качественную питьевую воду для населения и предприятий на подконтрольной Правительству территории Украины - города Попасная, Горское, Золотое, а также Станица Луганская, Нижнее, Тошковка, Врубовка, Малорязанцево, Волчеяровка, Новотошковское, поселки Расцвет, Лоскутовка, Подлесное, Устиновка, Верхняя Ольховая, Нижняя Ольховая, Плотина, Нижнетеплое, Артема, Боброво, Золотаревка.

Кроме снабжения водой подконтрольных Украине районов, Попаснянский водоканал поставляет воду на оккупированные российскими террористами территории Луганской области - города Брянка, Первомайск, Кадиевка, Голубовский и прилегающие к ним поселки. Также Попаснянский водоканал частично снабжает водой оккупированный войсками РФ и боевиками Луганск.

«Теперь осталось согласовать несколько процедурных моментов относительно подписания кредитного договора, и уже с 1 января 2022 мы начнем изыскательские работы и впоследствии перейдем к непосредственно строительным работам. Завершится проект в 2026 году.

Еще раз отдельное спасибо Правительства Франции за поддержку Украины как в части помощи в преодолении последствий вооруженной агрессии Рф, так и в части последовательной позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах», - сказал заместитель министра Вячеслав Шаповалов.


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