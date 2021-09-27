В Углегорском водохранилище Госэкоинспекция насчитала 5,5 миллиона гривень убытков за рыбное браконьерство

Госэкоинспекция обнаружила на Углегорском водохранилище в Донецкой области незаконные орудия лова рыбы, в результате чего окружающей среде нанесено убытков на 5,5 млн гривень.

Такая сумма расчитана с учетом новых штрафов за незаконный вылов рыбы в Украине, которые действуют с 6 октября 2021 года.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.

«Госэкоинспекция обнаружила на Углегорском водохранилище запрещенное орудие лова - раколовку, длиной 50 м, которая состояла из 10 ловушек. С помощью этих снастей было незаконно выловлено более 1500 особей водных биоресурсов - раков, карасей и окуней», - отметил Андрей Мальованый.

Он добавил, что сейчас инспекция уже направила материалы по факту преступления в Бахмутский районный отдел полиции ГУНП в Донецкой области.