Раки по 3332 гривни: В Украине в сотни раз увеличили штрафы за незаконный вылов рыбы

Раки по 3332 гривни: В Украине в сотни раз увеличили штрафы за незаконный вылов рыбыВчера, 10:53
В Украине увеличили штрафы за незаконный вылов рыбы. Теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, за карася серебристого - в 93 раза, окуня - в 186 раз.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Луганской области.
Соответствующее постановление 6 октября 2021 было утверждена на заседании Кабинета Министров Украины, которым внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 21 ноября 2011 № 1209 «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного вылова (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов».
В 2020 году органами рыбоохраны выявлено свыше 46 тысяч правонарушений, из которых более 13 тысяч являются грубыми нарушениями правил рыболовства.
Общее количество изъятых незаконно добытых водных биоресурсов составляет более 142 тонн. Общая сумма ущерба, нанесенного в 2020 году рыбному хозяйству в результате нарушений правил рыболовства и охраны водных биоресурсов составляет 101,9 млн гривень.
Постановление увеличило размер таксы за незаконный вылов одного экземпляра:
- карася серебристого - в 93 раза (с 17 до 1581 грн)
- окуня - в 186 раз (с 17 до 3162 грн)
- красноперки - в 23 раза (с 68 до 1564 грн)
- линя - в 13,4 раза (с 119 до 1598 грн)
- леща - в 9,7 раз (с 170 до 1649 грн)
- густеры (плоскирки) - в 46 раз (с 34 до 1564 грн)
- щуки - в 10,2 раза (с 340 до 3468 грн)
- судака - в 7 раз (с 510 до 3587 грн)
- сома - в 12 раз (с 425 до 5117 грн)
- раков - в 130 раз (с 25,5 до 3332 грн).