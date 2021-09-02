Раки по 3332 гривни: В Украине в сотни раз увеличили штрафы за незаконный вылов рыбы

В Украине увеличили штрафы за незаконный вылов рыбы. Теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, за карася серебристого - в 93 раза, окуня - в 186 раз.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Луганской области.

Соответствующее постановление 6 октября 2021 было утверждена на заседании Кабинета Министров Украины, которым внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 21 ноября 2011 № 1209 «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного вылова (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов».

В 2020 году органами рыбоохраны выявлено свыше 46 тысяч правонарушений, из которых более 13 тысяч являются грубыми нарушениями правил рыболовства.

Общее количество изъятых незаконно добытых водных биоресурсов составляет более 142 тонн. Общая сумма ущерба, нанесенного в 2020 году рыбному хозяйству в результате нарушений правил рыболовства и охраны водных биоресурсов составляет 101,9 млн гривень.



Постановление увеличило размер таксы за незаконный вылов одного экземпляра: