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МИД Украины и России обменялись заявлениями по поводу задержанного в Луганской области боевика

Вчера, 10:31 citynews.net.ua | Напечатать

Украина готова предоставить допуск международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, к задержанному в Луганской области российскому боевику Андрею Косяку.

Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Напомню, что член вооруженного формирования Российской Федерации был задержан 13 октября у Золотого в Луганской области. Под видом работ по гуманитарному разминированию он осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, с которых отошли Вооруженные силы Украины в пределах участка разведения сил и средств.

Действия боевика грубо нарушили Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые запрещают осуществлять наступательные, разведывательные и диверсионные операции.

Такой уровень запоздалой заботы ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, которых она седьмой год подряд убивает и пытает, а в последнее время и лишает элементарной возможности получить помощь от  COVID-19, блокируя КПВВ между подконтрольными правительству Украины и временно оккупированными территориями нашего государства, но и к людям с российскими паспортами», - заявил Николенко.

По его словам, Украина ожидает, что  российская сторона с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинских граждан и предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ.

В настоящее время террорист Андрей Косяк находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда Луганской области. Ему сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

13 октября вблизи участка разведения в Золотом украинские военнослужащие задержали члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, который по их словам, с повязкой «СЦКК» под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ. 

Российские террористы устроили в оккупированных Донецке и Горловке акции протеста и блокирование работы ОБСЕ, которое, по их мнению, должно забрать помочь освободить боевика.

Российский МИД, спустя 6 дней размышления - признавать террориста или нет, отреагировал заявлением в ответ на задержание члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, у которого есть российский паспорт.

Москва назвала действия Киева «вероломными и провокационными» и призвала сообщить местонахождение Косяка для допуска к нему работников российского консульства.


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