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Российские боевики разблокировали базу ОБСЕ в Горловке

Сегодня, 11:57 citynews.net.ua | Напечатать

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке после блокирования российскими боевиками.

Об этом сообщается в отчете Мисии за 18 октября 2021 года.

В 15:40 18 октября команда Миссии заметила, что зафиксированные ранее навесной замок и цепь убрали из автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) миссии в Горловке и эти ворота были открыты.

Перед зданием ППБ наблюдатели видели установленную ранее палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Команда СММ выехала для осуществления патрулирования и вернулась на базу в отеле в 16:03.

Решение Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районов является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуацию безопасности, а также выполнение других предусмотренных мандатом задач.

Кроме того, согласно мандату Миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или других обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата.

Напомним, ранее российские боевики блокировали базу ОБСЕ в Горловке и запретили сотрудникам миссии покидать территорию отеля. Такие действия российских террористов являются нарушением международного права.


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