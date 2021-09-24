После задержания российского боевика в Луганской области, проводившего разведку под видом разминирования, в Донецке организовали «акцию протеста» рядом с отелем миссии ОБСЕ, а в Горловке блокировали наблюдателей в отеле.

Пророссийские активисты, третий день блокирующие работу СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке, начали транслировать через звукоусиливающую технику гимн России и патриотические песни времен СССР. Об этом пишут в сепаратистском сегменте социальных сетей.

»Дончане устроили ОБСЕ побудку под Гимн России… Намерены организовать для членов миссии ОБСЕ утреннюю зарядку под патриотические песни», — написал один из местных жителей.

Вчера российские террористы устроили еще одну провокацию — работников миссии «взяли в заложники» и запретили выходить из отеля в оккупированной Горловке.

Как сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, со ссылкой на отчет ОБСЕ от 17 октября.

»В 17:00 2 мужчин (30-39 лет) в гражданской одежде вошли в отель и сообщили сотрудникам СММ о том, что им разрешается свободно передвигаться по всему отелю и парковке за ним, но им нельзя покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который, по сообщениям, был задержаны вооруженными силами Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября» — говорится в сообщении.

Сергей Гармаш напомнил, что ОБСЕ — это 57 стран, и все решения в ней принимаются консенсусом. То есть, свое согласие на направление СММ ОБСЕ на Донбасс и гарантии иммунитета ее членам давала и Россия. И тот факт, что членов миссии, де-факто, удерживают в заложниках боевики, финансируемые и управляемые Россией — это вызов Кремлевской хунты всем остальным 56 странам-членам ОБСЕ.

Проблемы у миссии ОБСЕ начались после того, как 13 октября бойцами ВСУ был задержан боевик «ЛНР», прикрывающий свою деятельность опознавательными знаками СЦКК, осуществлявший разведку в районе украинских позиций.

Оккупационные власти ОРДЛО обвинили сотрудников СММ ОБСЕ в бездействии, потребовали освобождения боевика и организовали блокирование отеля, где проживают сотрудники Миссии.

В свою очередь, европейские наблюдатели пояснили, что не видели момента задержания.

О том, что якобы был «взят в заложники» представитель «ЛНР» в СЦКК в СММ знают исключительно со слов руководства незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, СММ ОБСЕ никогда не говорили, что признают неких представителей «ДНР/ЛНР» в СЦКК. Этот статус марионеточные власти «республик» присвоили себе после ухода в декабре 2017 года российских офицеров.

Оккупанты заявили о создании собственных «представительств» при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и изъявили желание сотрудничать с миссией ОБСЕ. Официально же никаких представительств террористических «республик» в Совместном центре нет и быть не может.

В Миссии их официально называют «членами вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью «СЦКК».