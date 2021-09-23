Ограничение пропуска через КПВВ «Станица Луганская» со стороны «ЛНР» не связано с борьбой против коронавируса - правозащитники

По мнению правозащитников, ограничение пропуска через КПВВ «Станица Луганская» со стороны группировки «ЛНР» не связано с борьбой против коронавируса, как это объясняли в Луганске.

Как сообщает «Восточная правозащитная группа», главарь НВФ «ЛНР» Леонид Пасечник ограничил работу КППВ «Станица-Луганская» со стороны ОРЛО, мотивируя своё решение борьбой с COVID-19.

Но, в первую очередь, ограничение работы КПВВ в ОРЛО связано с упразднением внутренней границы между «ЛНР» и «ДНР».

Так как было объявлено о едином экономическом пространстве в ОРДЛО и упразднении внутренней границы, жители из оккупированных районов Донецкой области стали перемещаться в оккупированную часть Луганской области для перехода на подконтрольную Украине территорию через КПВВ «Станица-Луганская», чтобы не ехать через РФ.

В оккупированной части Донецкой области до упразднения «границы» КПВВ не работали в нормальном режиме уже более 1,5 лет, за это время сформировались контролируемые каналы контрабанды из Украины и других стран (в том числе через Азовское море), сформировался рынок пассажирских и грузовых перевозок через РФ в Украину, а в Луганской области ситуация отличалась.

Соответственно, после транспортного объединения «ЛНР» и «ДНР», кремлевские кураторы настояли, чтобы все было приведено к общему порядку, проезд в Украину из оккупированных районов через РФ, поступления товаров из Украины только через контрабандные каналы ну и т.д.

Напомним, главарь российских террористов Пасечник запретил свободный проход жителей оккупированных территорий через КПВВ в Станице Луганской. Теперь жители пропускаются только при наличии нескольких причин - похороны родственников, лечение или уход за больными, учеба (что сопряжено с риском преследования на оккупированных территориях).