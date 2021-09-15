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Российские боевики обрекают жителей оккупированного Луганска на гуманитарную катастрофу

Вчера, 17:02 citynews.net.ua | Напечатать

С 10 октября 2021 подконтрольная Российской федерации оккупационная администрация в районах Луганской области Украины блокирует работу КПВВ в Станице Луганской.

Это делается исключительно из пропагандистских соображений и существенно ухудшает гуманитарную ситуацию, потребности людей сознательно игнорируются.

По имеющейся информации, оккупационные режимы осуществляют пропуск людей, которые следуют из ТОТ на контролируемую правительством Украины территорию, лишь при наличии регистрации на подконтрольной территории. Пропуск лиц, зарегистрированных на временно оккупированной территории, фактически осуществляется только в случае смерти родственников на подконтрольной территории Украины и если лицо направляется на лечение.

Со стороны украинской власти сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасное движение через КПВВ. Более того, в течение октября Минреинтеграции планирует завершить обустройство многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской.

Минреинтеграции расценивает такие действия как очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на жителей временно оккупированной территории, нарушение международного гуманитарного права и свобод граждан.

«Мы уже проходили блокировки оккупационными режимами РФ КПВВ из-за того, что дети Луганска и Донецка проявили активность во время вступительной кампании на свободной территории Украины. А с ноября прошлого года блокируется работа КПВВ в Счастье, где были созданы сервисные зоны, чтобы граждане, которые пересекают линию соприкосновения, могли получить банковские, административные услуги. Уже почти год все эти услуги остаются недоступными. На этот раз причиной блокировки тоже стало открытие многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской, которое запланировано до конца года. Блокировку линии соприкосновения оккупационная администрация использует в качестве дополнительного средства давления на людей, которые и так находятся в заложниках в них. Блокируя КПВВ оккупанты лишают многие семьи единственного стабильного источника доходов - украинских пенсий и социальных выплат, доступа к медикаментам и тому подобное. Ситуация критическая и люди это понимают. Они устали жить в заложниках оккупационных режимов», - отметил вицепремьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Минреинтеграции привлекает внимание международных гуманитарных организаций к действиям оккупационных администраций РФ, которые создают угрозу жизни и здоровью мирного населения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.


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