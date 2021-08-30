За сутки в Луганской области 387 новых случаев COVID-19 и 9 умерших

За 29 сентября 2021 года в Луганской области лабораторно подтверждено 387 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 33842 заболевших COVID-19. От осложнений умерли 1097 человек.

Вчера в Луганской области было выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом. Также в области зафиксирован самый высокий в Украине уровень заболеваемости на 100 тысяч человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 11757 случаев коронавируса. Умерли от осложнений 194 человека.

По информации Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Харьковской - 1087, Львовской - 927, Днепропетровской - 926, Одесской - 752 и Донецкой - 739 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 423 379 человек, выздоровели 2 255 191 человек, умерли 56 274 больных.