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В Луганской области 525 заболевших COVID-19 - наивысший уровень заболеваемости в Украине

Сегодня, 09:37 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено рекордное количество новых случаев COVID-19 - заболели 525 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека.

Подобного количества заболевших не фиксировали даже во время активной фазы пандемии до появления вакцин. По состоянию на 29 сентября в Луганской области зафиксирован самый высокий в Украине уровень заболеваемости на 100 тысяч человек - 510 при граничном 75.

Всего с начала эпидемии в Луганской области выявлено 33455 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 1088 человек.

В Украине также наблюдается рост заболеваемости - диагноз COVID-19 подтвердили у 9666 человек. Умерли от осложнений - 217 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Харьковской - 976, Днепропетровской - 787, Донецкой - 699, Одесской - 662 и Запорожской - 592 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 411 622 человек, из них 2 251 352 - выздоровели, 56080 человек скончались от осложнений.


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