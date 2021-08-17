В Луганской области 33 новых заболевших COVID-19 и пять умерших

За 22 сентября в Луганской области лабораторно подтверждено 333 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 31842 заболевших COVID-19. От осложнений. вызванных коронавирсом умерли 1056 заболевших.

В Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 7866 новых случаев заболевания коронавирусной болезни и 123 летальных случая, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2070 человек, выздоровели 2305 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в Харьковской — 839, Львовской — 685, Донецкой — 520 областях, а также в Киеве — 467 и Днепропетровской области — 456.

С сегодняшнего дня в Украине действуют ограничения «желтой» зоны карантина. Подробнее об ограничениях мы писали 2 дня назад.