Клименко рассказал как в Украине борются с поддельными тестами и COVID-сертификатами

За неделю в Украине проведено 14 обысков, касающиеся фактов подделки результатов ПЦР-тестов и фальшивых COVID-сертификатов.

Об этом сообщил во время заседания Кабинета министров Украины руководитель Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам было проведено 14 обысков, касающиеся фактов подделки результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации, международных свидетельств о вакцинации и ковид сертификатов.

Из них два обыска были проведены в медицинских учреждениях и еще два - в туристических агентствах.

Была задокументировано незаконная деятельность трех врачей и семи посредников в шести регионах страны.

В рамках противодействия фальсификации COVID-сертификатов, было изъято 50 международных свидетельств о вакцинации, 107 ПЦР-тестов и заблокирован 1 телеграмм канал, которым занимался распространением таких документов.

Как мы сообщали ранее, житель Луганской области подделывал и продавал гражданам справки с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований.

Свои услуги фигурант рекламировал в Интернете, а передавал поддельную документацию заказчикам на неподконтрольной территории.