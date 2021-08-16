В Луганской области задержали изготовителя поддельных «Covid сертификатов»

Житель Луганской области подделывал и продавал гражданам справки с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований.

Свои услуги фигурант рекламировал в Интернете, а передавал поддельную документацию заказчикам на неподконтрольной территории.

Правонарушитель разоблачили работники киберполиции Луганщины совместно с представителями Минцифры, работниками Счастьенского районного отдела полиции и сотрудниками Луганского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

59-летний мужчина в Интернете предлагал услуги по изготовлению тестов на Covid-19 и «Covid сертификатов». Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок.

Фигурант использовал поддельные печати одного из медицинских центров. Стоимость одного такого теста составляла 500 гривен. Ежемесячная прибыль правонарушителя составил около 300 000 гривен.

Правоохранители в ходе осмотра автомобиля фигуранта обнаружили поддельные медицинские справки с данными других граждан.