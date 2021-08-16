В Луганске 5 школ перешли на дистанционное обучение

Из-за неконтролируемого роста заболеваемости COVID-19 в оккупированном российскими боевиками Луганске пять школ перешли на дистанционное обучение.

Официальной причиной стал «превышенный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся».

На дистанционное обучение перешли школы № 22, 23, 54, 55 и 67.

Как уточнила работающая в оккупационной власти Валентина Кияшко, в дистанционном режиме школьники будут обучаться в течение двух недель.

Остальные общеобразовательные учреждения работают в прежнем графике, который тоже предусматривает карантинные ограничения.

Как мы сообщали ранее, из-за отсутствия вакцин, медикаментов и реактивов для проведения тестов на COVID-19 в оккупированных Россией районах Луганской области продолжается неконтролируемая эпидемия коронавируса. Даже официальная смертность от коронавируса составляет более 10 процентов, при том, что в среднем в Украине от этой болезни умирает не более 2,5 процентов заболевших.

При этом российские террористы создают препятствия для выезда граждан в Украину, где те могут вакцинироваться от COVID-19.