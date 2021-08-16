В оккупированном Луганске смертность от коронавируса превышает 10 процентов

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжается неконтролируемая эпидемия COVID-19. При этом после так называемого «голосования» на выборах в российскую Госдуму количество заболевших увеличится.

Для того чтобы обладатели незаконно выданных российских паспортов проголосовали «за Путина», людей без тестов и мер предосторожности везли в Ростовскую область. Естественно ни о каких карантинных мерах речь даже не шла.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 30 839 случаев коронавируса (27 396 человек выздоровели, 1041 — умер).

Оккупанты «ЛНР» подтверждают всего 1 173 случая COVID-19: выписали 8 524 человека, 1 108 — умерли. За прошлую неделю — 867 новых заболевших и 92 умерших.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего зарегистрировали 96 503 заболевшего коронавирусом. Из них 91 501 человек выздоровели, 2 532 пациента умерли. За неделю зафиксировали 1502 случая заболевания и 24 летальных случая.

Группировка «ДНР» признает всего 62 143 заболевших COVID-19: 49 749 человек выписаны, 4 567 — скончались. За неделю — 2356 новый случаев болезни и 170 умерших.