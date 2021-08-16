Разумков: Законопроект о переходном периоде на Донбассе требует обсуждений

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что законопроект об основах госполитики переходного периода требует дополнительных обсуждений. Он требует дополнительных обсуждений с учетом переговоров в минском и нормандском форматах.

Об этом заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, нужно случайно не создать «каких-то зон турбулентности», и чтобы сохранилась поддержка Украины, которая существует на уровне Европейского Союза и США.

«Потому что мы знаем, что санкции привязаны к «Минску». Я об этом говорил с коллегами, участвующими в минском, нормандском форматах», — сказал Разумков.

Он напомнил, что законопроект пока находится в профильном комитете комитете Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Его еще не предлагали к рассмотрению в зале. Там есть разные нормы, в том числе те, которые надо будет обсуждать дополнительно. Но когда это произойдет — я сейчас не готов ответить», — отметил спикер.

10 августа в Верховной Раде под №5844 был зарегистрирован Законопроект об основах государственной политики переходного периода. Этот законопроект был подан Кабинетом министров, инициатор — премьер-министр Денис Шмыгаль.

В документе предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта.

Среди целей документа — определение базовых принципов деоккупации и реинтеграции, унификация подходов как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и по Автономной Республике Крым и городу Севастополю.