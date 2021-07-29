Законопроект: На территории деоккупированных Луганской и Донецкой областей выборы возможны только по законодательству Украины и без РФ

Кабинет министров Украины предлагает законодательно зафиксировать, что выборы на деоккупированных территориях проводятся только при отсутствии вмешательства России в избирательный процесс, возможности обеспечить свободу предвыборной агитации и безопасность проведения выборов.

Об этом говорится в законопроекте «Об основах государственной политики переходного периода» (№ 5844), который внесен в парламент премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 августа 2021.

Сегодня, 17 августа 2021 года, текст законопроекта опубликован для ознакомления на сайте Верховной Рады.

Общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы на деоккупированных территориях могут быть проведены только при условии соблюдения требований Конституции и законодательства Украины. Местные выборы — еще и одновременно с очередными местными выборами в Украине. Местные референдумы — не ранее, чем после проведения местных выборов.

Выборы и референдумы на деоккупированных территориях проводятся с обязательным соблюдением стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы относительно выборов, референдумов.

Законопроект определяет, что выборы на деоккупированных территориях проводятся только в случае возможности обеспечить:

недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;

соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;

соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;

свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановления украинской теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных средств массовой информации на деоккупированных территориях;

безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, других международных организаций и иностранных государств

Верховная Рада Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления на деоккупированных территориях Луганской и Донецкой областей формируются по результатам местных выборов.

Люди, которые своими решениями, действиями или бездействием подрывали основы национальной безопасности и обороны Украины или нарушали права и свободы человека, или же способствовали таким действиям, ограничиваются в праве быть избранным на местных выборах и занимать должности.

Не могут быть избранными на местных выборах или занимать должности лица, которые были в составе оккупационных сил РФ, оккупационных администраций РФ.

Исключение — те, кто обеспечивал жизнедеятельность временно оккупированных территорий и не причинил вреда жизни и здоровью граждан, а также те, кто был в составе оккупационных сил или администрацией по принуждению.