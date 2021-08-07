Правозащитники рассказали, почему горняки из ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ

Правозащитники рассказали, почему горняки из ОРДЛО массово выезжают на работу в РФВчера, 12:19
Правозащитники из Восточной правозащитной группы рассказали, почему горняки из ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ.
По мнению активистов. это связанно с несколькими причинами:
Заработную плату горняки в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей получают с задержками, как это и было ранее, не смотря на смену так называемой «управляющей компании».
Также в оккупированных районах зарплата, крайне низкая и прожить не возможно. В среднем зарплата горняков составляет 250-300 долларов США. Стоит отметить, что в Украине такую зарплату можно найти разве что на неквалифицированной работе в небольших городах.
Также правозащитники отмечают, что на миграцию рабочей силы влияю отсутствие законодательства и невозможность, через суд взыскать долг по заработной плате.
На шахтах ОРДЛО полностью отсутствуют условия охраны труда — российские оккупанты «ЛНР» и «ДНР» не заботятся о безопасности работ в шахтах, поэтому денежные средства не вкладываются в развитие охраны труда на шахтах ОРДЛО.
Учитывая все эти проблемы, горняки из ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ.
Фото билборда сделано в Красном луче Луганской области. Компания из Якутии уже шесть месяцев работает над рекрутингом шахтеров из ОРДЛО.
По подсчетам Восточной правозащитной группы, на работу в РФ уже выехало 17,3 тысячи шахтеров из ОРДЛО. Перед выездом в РФ шахтеры оформляют паспорт РФ, чтобы не иметь проблем с миграционной службой.