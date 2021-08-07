Правозащитники рассказали, почему горняки из ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ

Правозащитники из Восточной правозащитной группы рассказали , почему горняки из ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ. По мнению активистов. это связанно с несколькими причинами:

Заработную плату горняки в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей получают с задержками, как это и было ранее, не смотря на смену так называемой «управляющей компании».

Также в оккупированных районах з арплата, крайне низкая и прожить не возможно. В среднем зарплата горняков составляет 250-300 долларов США. Стоит отметить, что в Украине такую зарплату можно найти разве что на неквалифицированной работе в небольших городах.

Также правозащитники отмечают, что на миграцию рабочей силы влияю отсутствие законодательства и невозможность, через суд взыскать долг по заработной плате. На шахтах ОРДЛО полностью отсутствуют условия охраны труда — российские оккупанты «ЛНР» и «ДНР» не заботятся о безопасности работ в шахтах , поэтому денежные средства не вкладываются в развитие охраны труда на шахтах ОРДЛО.

Учитывая все эти проблемы, горняки из ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ. Фото билборда сделано в Красном луче Луганской области. Компания из Якутии уже шесть месяцев работает над рекрутингом шахтеров из ОРДЛО.