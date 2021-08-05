В оккупированной части Луганской области погибли 9 горняков и 19 ранены на шахте «Красный Партизан»Вчера, 10:46
На оккупированной территории Луганской области в результате аварии на шахте «Красный Партизан» погибли 9 горняков, еще 19 пострадали.
Все пострадавшие шахтеры доставлены в травматологическое отделение центральной городской больницы Свердловска.
Тела 9 погибших горняков подняты на поверхность шахты и переданы сотрудникам так называемой «МВД ЛНР».
Авария произошла 6 сентября на шахте «Красный партизан» — в результате бездействия оккупационных властей и новых российских «хозяев» произошел обрыв каната транспортной клети.
Пот правилам безопасности, шахтные системы подъема проходят регулярные технические осмотры и профилактические работы и должны иметь запредельную надежность, но ввиду хронического недофинансирования угольной отрасли в ЛНР, возможно, пренебрегли заменой канатов или страховочной системы.
Также российские оккупанты не вкладывают деньги на оккупированной территории, а только выкачивают их. В результате износ оборудования на критичных производствах приводит к подобным авариям.
Шахта «Красный партизан» в 2021 году предназначена российскими оккупантами к ликвидации из-за нерентабельности добычи угля.
Ранее шахта «Красный Партизан» принадлежала холдингу «ДТЭК Свердловантрацит», находящегося под контролем Рината Ахметова, однако в 2017 году украинская компания потеряла контроль над активом и сейчас шахта входит в состав предприятия «ЛНР» «Востокуголь».