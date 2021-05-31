Российские оккупанты планируют уничтожить 3 шахты в Луганской области

Российские оккупационные власти в Луганской области планируют закрыть еще 3 шахты. Без средств к существованию останутся около 4000 семей.

Как сообщили в Восточной правозащитной группе, оккупировавшие отдельные районы Луганской области боевики НЗФ «ЛНР» приняли решение о закрытии следующих шахт:

Шахта им. Космонавтов г. Ровеньки до 2014 года входила в предприятия ДТЭК «Ровенькиантрацит». В 2021 году шахтеры закончили отработки последней производственного участка на шахте. По словам горняков шахты, запасы угля на шахте составляю 7-10 млн тонн антрацита, но оккупанты не хотят вкладывать средства в их разработку; Шахта «Красный партизан» до 2014 года входила в предприятия ДТЭК «Свердловантрацит»; Шахта «Партизанская» г.Антрацит до 2014 года входила в ГП «Антрацит». Решение о его закрытии было принято еще в 2020 году, но ситуация несколько раз менялась, но в апреле 2021, было принято окончательное решение о полной консервации шахты.

Закрытием только этих шахт, оккупационные службы РФ в Луганской области уничтожили от 3000 до 4500 рабочих мест, которые являются средством выживания для более чем 12000 членов семей работников шахт.