В Станице Луганской опять сняли флаги Украины

В Станице Луганской неизвестные сняли флаги Украины с банера приветствующего жителей поселка. два Флага Украины и один черно-красный исчезли сегодня ночью. Это уже не первый случай исчезновения украинской символики в прифронтовом поселке.

Как сообщила волонтерка Света Светикова, банер размещен в память всех наших воинов,которые в тяжелейших боях удерживали мир над Украиной.

По мнению волонтерки, совершен акт вандализма и надругательства над державной символикой..

При этом, по ее словам, в Станице Луганской происходит демонтаж всех неофициальных патриотических символов, установленных в честь украинских воинов, защищавших в этом районе Украину.