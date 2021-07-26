В Станице Луганской опять сняли флаги Украины

В Станице Луганской опять сняли флаги УкраиныВчера, 12:39
В Станице Луганской неизвестные сняли флаги Украины с банера приветствующего жителей поселка. два Флага Украины и один черно-красный исчезли сегодня ночью. Это уже не первый случай исчезновения украинской символики в прифронтовом поселке.
Как сообщила волонтерка Света Светикова, банер размещен в память всех наших воинов,которые в тяжелейших боях удерживали мир над Украиной.
По мнению волонтерки, совершен акт вандализма и надругательства над державной символикой..