В Станице Луганской ночью сорвали флаги Украины и украинской армии

Сегодня ночью в Станице Луганской неизвестными были сорваны флаги Украины и украинской армии.

Как сообщила волонтер Света Светикова, в июле 2014 года на этом месте заканчивалась Украина, а на блокпосту шли жесточайшие бои.

Банер с надписью «Станиця Луганська — це Україна!» и флаги были установлены в память о погибших защитниках нашей страны.

По словам Светы Светиковой, начальник полиции и глава районной администрации выезжали на место происшествия, но пока нет никакой реакции.

Это уже не первый случай уничтожений государственной символики Украины в Станице Луганской. Флаги и баннер были восстановлены 25 апреля после того, как двумя неделями ранее были похищены с флагштоков неизвестными.