В оккупированных районах Луганской области от коронавируса умерли 11 человек

В оккупированных районах Луганской области от коронавируса умерли 11 человекВчера, 14:06
За прошедшие сутки, 1 августа, в оккупированных Россией районах Луганской области зарегистрировано 11 летальных случаев от COVID-19.
Всего по состоянию на 2 августа российские оккупанты признали всего 6 763 случаев инфекции COVID-19. Из них выписали 5 356 человека, 602 пациента скончались.
Достоверных данных о реальной ситуации со смертностью от COVID-19 на оккупированных территориях нет.
В оккупированном Луганске отсутствуют необходимые реактивы и лаборатории для выявления коронавируса.
Как мы сообщали ранее, РФ направила в оккупированные районы Луганской и Донецкой областей 86 тысяч доз экспериментальной вакцины «Спутник Лайт», которая предназначена для прививок уже переболевших людей.