Россия отправила в оккупированный Луганск экспериментальную вакцину «Спутник Лайт»

Россия направила в оккупированные районы Луганской и Донецкой областей 86 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

Эта вакцина не прошла всех этапов проверок на безопасность и эффективность, а в самой РФ ее допустили для вакцинации только из-за неконтролируемой вспышки коронавируса, вызванной штаммом Дельта.

«Спутник Лайт» одноразовая вакцина и предназначена для людей, которые уже переболели COVID-19 и допускается для вакцинации после анализа на антитела, что на оккупированных территориях делать не собираются из-за отсутствия лабораторий и оборудования.

Сколько именно доз направили в оккупированный Луганск - оккупанты утаивают, но в пункте вакцинации планируют делать всего около 100-120 прививок в сутки, что абсолютно недостаточно для эффективной борьбы с эпидемией.

Но даже при сомнительном качестве российской вакцины, очередь растет с каждым часом - лишенные оккупационной властью возможности выехать в Украину и получить прививку проверенными и эффективными вакцинами от Phaser, CoronaVak или Moderna, люди записываются на вакцинацию в Луганскую городскую поликлинику №10.

Как рассказали работающие на оккупированных территориях врачи, процедура стандартная - человека регистрируют, далее его осматривает врач, и при условии отсутствия противопоказаний человек прививается, 30 минут ожидает повторного осмотра врача, при условии, если будет все хорошо, человек уходит домой.

В то же время, жители оккупированного Луганска могут без записи сделать прививку в Станице Луганской - на КПВВ или в поликлинике.