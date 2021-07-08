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Жители оккупированного Луганска могут вакцинироваться в Станице Луганской без записи

Сегодня, 10:33 citynews.net.ua | Напечатать

20 июля в Украине начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Теперь вакцинироваться смогут все желающие - независимо от возраста и других факторов, а регистрироваться на вакцинацию в Дії больше не нужно.

Как сообщили Донбасс SOS в контакт-центре Минздрава по вопросам противодействия COVID-19, жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей также не нужно записываться на вакцинацию.

Достаточно пересечь КПВВ в сторону подконтрольной украинскому правительству территории и посетить один из пунктов массовой вакцинации в Донецкой или Луганской областях.

Где получить вакцину от COVID-19 в Луганской и Донецкой областях:

  • Бугас (Донецкая область) - улица Центральная, 34 - вт-чт 15:00 - 17:00
  • Новотроицкое (Донецкая область) - улица Молодежная, 11 - т. 0996183927 - вт 09:00 - 15:00
  • Ольгинка (Донецкая область) - улица Школьная, 41 - т. 0666204968 - пн-сб 08:00 - 17:00
  • Станица Луганская (Луганская область) - улица 5-я Линия, 39 - т. 0647221292, 0999654755 - пн-чт 08:30 - 14:30

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Где получить вакцину от COVID-19 в Луганской и Донецкой областях