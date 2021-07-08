Жители оккупированного Луганска могут вакцинироваться в Станице Луганской без записи

Жители оккупированного Луганска могут вакцинироваться в Станице Луганской без записиСегодня, 10:33
20 июля в Украине начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Теперь вакцинироваться смогут все желающие - независимо от возраста и других факторов, а регистрироваться на вакцинацию в Дії больше не нужно.
Как сообщили Донбасс SOS в контакт-центре Минздрава по вопросам противодействия COVID-19, жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей также не нужно записываться на вакцинацию.
Достаточно пересечь КПВВ в сторону подконтрольной украинскому правительству территории и посетить один из пунктов массовой вакцинации в Донецкой или Луганской областях.
Где получить вакцину от COVID-19 в Луганской и Донецкой областях:
- Бугас (Донецкая область) - улица Центральная, 34 - вт-чт 15:00 - 17:00
- Новотроицкое (Донецкая область) - улица Молодежная, 11 - т. 0996183927 - вт 09:00 - 15:00
- Ольгинка (Донецкая область) - улица Школьная, 41 - т. 0666204968 - пн-сб 08:00 - 17:00
- Станица Луганская (Луганская область) - улица 5-я Линия, 39 - т. 0647221292, 0999654755 - пн-чт 08:30 - 14:30