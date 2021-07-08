Жители оккупированного Луганска могут вакцинироваться в Станице Луганской без записи

20 июля в Украине начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Теперь вакцинироваться смогут все желающие - независимо от возраста и других факторов, а регистрироваться на вакцинацию в Дії больше не нужно.

Как сообщили Донбасс SOS в контакт-центре Минздрава по вопросам противодействия COVID-19, жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей также не нужно записываться на вакцинацию.

Достаточно пересечь КПВВ в сторону подконтрольной украинскому правительству территории и посетить один из пунктов массовой вакцинации в Донецкой или Луганской областях.

Где получить вакцину от COVID-19 в Луганской и Донецкой областях: