В оккупированной РФ части Луганской области десятки городов без воды полностью или частично

В оккупированной РФ части Луганской области десятки городов без воды полностью или частичноВчера, 12:03
В оккупированных районах Луганской области продолжаются перебои с водоснабжением.
Несколько дней без воды провели жители Краснодонского и Свердловского районов, а также Ровеньков, где из-за очередной аварии (еженедельной) на магистральном водоводе приостановилось водоснабжение.
В этот раз порыв произошел на Новосветловском магистральном водоводе диаметром 800 мм. В результате чего была прекращена подача воды на города Свердловск, Ровеньки, Молодогвардейск, Суходольск, а также частично в населенные пункты Краснодонского и Свердловского районов. Ориентировочное время вхождения в рабочий режим водоснабжения до 3 августа.
Также из-за аварийных ремонтов 2 августа возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ в Луганске и ряде оккупированных районов:
Луганск:
- Жовтневый район: улицы Южная, Смоленская/Березовая, 60 лет образования СССР, 30 лет Победы;
- Каменнобродский район: улицы Краматорская, Артема, Лисичанская;
- Артемовский район: улицы Урицкого, Парашютная, Руднева, Коммунальная; поселок Екатериновка, улица Центральная;
- Краснодонский район: Краснодон, улицы Кутузова, Юркина; село Видно-Софиевка;
Лутугинский район:
- поселок городского типа Георгиевка;
Ровеньки:
- поселок Дарьевский;
Свердловск:
- улица Горняцкая;
Алчевск:
- улицы Лазовая, Лазо, проспект Металлургов;
Кировск:
- поселок Донецкий,
- улицы Московская, Октябрьская, Кирова, Пушкина;
Брянка:
- микрорайон Молодежный,
- улица Джапаридзе;
Стаханов:
- улица Майская;
- Ирмино, улица Тверская;
Антрацит:
- водовод "ВНС (водопроводная насосная станция) № 1 – ВНС № 13);
Красный Луч:
- улица Коммунистическая.