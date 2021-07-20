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В оккупированной РФ части Луганской области десятки городов без воды полностью или частично

Вчера, 12:03 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированных районах Луганской области продолжаются перебои с водоснабжением.
Несколько дней без воды провели жители Краснодонского и Свердловского районов, а также Ровеньков, где из-за очередной аварии (еженедельной) на магистральном водоводе приостановилось водоснабжение.

В этот раз порыв произошел на Новосветловском магистральном водоводе диаметром 800 мм. В результате чего была прекращена подача воды на города Свердловск, Ровеньки, Молодогвардейск, Суходольск, а также частично в населенные пункты Краснодонского и Свердловского районов. Ориентировочное время вхождения в рабочий режим водоснабжения до 3 августа.

Также из-за аварийных ремонтов 2 августа возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ в Луганске и ряде оккупированных районов:

Луганск:

  • Жовтневый район: улицы Южная, Смоленская/Березовая, 60 лет образования СССР, 30 лет Победы;
  • Каменнобродский район: улицы Краматорская, Артема, Лисичанская;
  • Артемовский район: улицы Урицкого, Парашютная, Руднева, Коммунальная; поселок Екатериновка, улица Центральная;
  • Краснодонский район: Краснодон, улицы Кутузова, Юркина; село Видно-Софиевка;

Лутугинский район:

  • поселок городского типа Георгиевка;

Ровеньки:

  • поселок Дарьевский;

Свердловск:

  • улица Горняцкая;

Алчевск:

  • улицы Лазовая, Лазо, проспект Металлургов;

Кировск:

  • поселок Донецкий,
  • улицы Московская, Октябрьская, Кирова, Пушкина;

Брянка:

  • микрорайон Молодежный,
  • улица Джапаридзе;

Стаханов:

  • улица Майская;
  • Ирмино, улица Тверская;

Антрацит:

  • водовод "ВНС (водопроводная насосная станция) № 1 – ВНС № 13);

Красный Луч:

  • улица Коммунистическая.

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