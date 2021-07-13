8 городов на оккупированной части Луганской области остались без воды

В оккупированных РФ районах Луганской области из-за аварии на магистральном водоводе сократили водоснабжение в восьми городах и прилегающих к ним селах Перевальского и Славяносербского районов

Как сообщает работающее на оккупантов предприятие «Лугансквода», подачу воды сократили в Алчевске, Перевальске, Зоринске, Артемовске, Славяносербске, Брянке, Кадиеевке (ранее Стаханов), Голубовке (ранее Кировск) и селах Перевальского и Славяносербского районов.

Возобновить водоснабжение в полном объеме планируют утром 28 июля.

Неделей ранее жители оккупированных городов протестовали из-за неспособности российских оккупантов обеспечить население водой - во многих населенных пунктах вода подается 1-2 раза в неделю на несколько часов.