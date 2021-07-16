За сутки спасатели Луганской области 14 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и мусора

За минувшие сутки, 27 июля, спасатели Луганской области осуществили 14 выездов на ликвидацию возгорания сухой травы, мусора и камыша, общей площадью 25,57 га. Наиболее от пожаров пострадал Сватовский и Счастьенский районы.

Уважаемые граждане!

Служба спасения призывает вас строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. Прежде всего, не следует выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Помните, что сжигание сухостоя может повлечь тяжкие последствия, такие как разрушение плодородного слоя почвы, гибель животных, а также неконтролируемое распространение огня.

Нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и, в первую очередь, вашей жизни и здоровью.