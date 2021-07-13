В Счастьенском районе горело 18 гектаров травы

Днем в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы на открытой местности в селе Сотенное Счастьенского района. Сразу же к месту вызова направлено дежурное отделение 32 государственной пожарно-спасательной части на одной автоцистерне.

По прибытию к месту вызова было установление, что площадь пожара составляет 4 га, а через порывистый ветер тушения пожежжи осложняется и огонь распространяется по холмам, поэтому на помощь дополнительно было направленно 4 автоцистерны.

В 14:20 дополнительно к месту пожара прибыли два трактора местных предприятий с плугом и емкостью для подвоза воды.

В 16:04 пожар площадью 18,6 га локализован, в 17:07 ликвидирован.

Причины возникновения пожара устанавливаются.