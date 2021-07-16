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В Луганской области налоговики выявили махинации с налоговым кредитом на 50 млн гривень

Вчера, 10:27 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области налоговики выявили факт формирования бестоварного налогового кредита на более 50 млн гривень. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Игорь Ткачев.

По его словам, специалистами отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Луганской области совместно с ГУ ДФС в Луганской области, установлены факты формирования налогового кредита по бестоварным операциям.

Общая сумма проведенных таким образом операций составила более 50 млн гривен.

Игорь Ткачев рассказал, что группа лиц ввела схему по реализации сырья для производства кормов для животных. Установлено, что они не являются производителями этого сырья и по цепи поставки ее не приобретали.

Сумма ущерба, нанесенного за счет функционирования указанной схемы, составила более 8 млн гривен.

Указанные факты отрабатываются в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.


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В Луганской области налоговики выявили махинации с налоговым кредитом на 50 млн гривень