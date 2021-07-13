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Расследовавший военные преступления России прокурор Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке

Вчера, 15:41 citynews.net.ua | Напечатать

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора. Он уходит из органов прокуратуры по собственному желанию.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу", - отметил Мамедов.

Гюндуз Мамедов - один из прокуроров, не имеющий за свою профессиональную карьеру коррупционного шлейфа, а его эффективность, принципиальность и независимость, которая закреплена законодательством, являются реальными основаниями давления для дальнейшего освобождения.
В 2016 году он с нуля построил направление расследования военных преступлений, совершенных на территории оккупированного Крыма, активизировал сотрудничество с Международным уголовным судом, правозащитниками и общественными организациями.

В конце 2019 впервые с начала вооруженной агрессии Мамедов начал развивать эту работу на центральном уровне, охватив еще и Донбасс.
Впервые за время независимости в органах прокуратуры заработал подразделение, защищающей права детей жертв и свидетелей преступлений.

Как сообщили в юридической компании Миллер, представляющей интересы Мамедова, Офис Генерального прокурора сознательно создал сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора.

В конце июня - начале июля его лишили управления Департаментом по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, досрочно прекратили доступ к гостайне (действовал до августа), сократили должность заместителя генпрокурора и нарушили ряд дисциплинарных и уголовных производств, где расследование не только координируется, но и фактически осуществляется подчиненными непосредственно Генпрокурорци подразделениями.

Законных оснований для увольнения Мамедова нет, поэтому активно используется дискредитационная информационная кампания. К кампании по давлению на независимого прокурора присоединилась и СБУ, которая использует инструмент прекращения допуска к гостайне с целью ограничения выполнения им своих полномочий.


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