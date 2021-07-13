Расследовавший военные преступления России прокурор Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора. Он уходит из органов прокуратуры по собственному желанию.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу", - отметил Мамедов.

Гюндуз Мамедов - один из прокуроров, не имеющий за свою профессиональную карьеру коррупционного шлейфа, а его эффективность, принципиальность и независимость, которая закреплена законодательством, являются реальными основаниями давления для дальнейшего освобождения.

В 2016 году он с нуля построил направление расследования военных преступлений, совершенных на территории оккупированного Крыма, активизировал сотрудничество с Международным уголовным судом, правозащитниками и общественными организациями.

В конце 2019 впервые с начала вооруженной агрессии Мамедов начал развивать эту работу на центральном уровне, охватив еще и Донбасс.

Впервые за время независимости в органах прокуратуры заработал подразделение, защищающей права детей жертв и свидетелей преступлений.

Как сообщили в юридической компании Миллер, представляющей интересы Мамедова, Офис Генерального прокурора сознательно создал сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора.

В конце июня - начале июля его лишили управления Департаментом по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, досрочно прекратили доступ к гостайне (действовал до августа), сократили должность заместителя генпрокурора и нарушили ряд дисциплинарных и уголовных производств, где расследование не только координируется, но и фактически осуществляется подчиненными непосредственно Генпрокурорци подразделениями.

Законных оснований для увольнения Мамедова нет, поэтому активно используется дискредитационная информационная кампания. К кампании по давлению на независимого прокурора присоединилась и СБУ, которая использует инструмент прекращения допуска к гостайне с целью ограничения выполнения им своих полномочий.